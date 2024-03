O que rolou no BBB 24 na madrugada desta terça-feira (19/03)? Sincerão, clima tenso e sister confusa

O Sincerão mexeu com algumas alianças e o nome de Davi e Isabelle não saíram das rodas de conversas na madrugada desta terça-feira (19). Na dinâmica, Alane, Beatriz e Raquele, as três sisters emparedadas, a Líder Giovanna e o Anjo Matteus tiveram que indicar três participantes que gostariam de eliminar do BBB 24 e montar seus pódios.

Davi não foi escolhido para o pódio de nenhum dos aliados na dinâmica e isso repercutiu bastante dentro da casa. No entanto, a verdadeira torta de climão foi servida quando Raquele afirmou que Alane e Beatriz "desciam a lenha" em Isabelle antes de se aproximarem da manauara. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Climão no Sincerão

Durante o Sincerão, Raquele escolheu Alane, Beatriz e Davi para eliminar, e declarou que as sisters "desciam a lenha" em Isabelle, mas hoje a tratam como "melhor amiga". "Ela [Alane] esqueceu de falar que, quando o trio dela era completo, elas desciam a lenha na Isabelle e hoje estão como se fossem melhores amigas", disse Raquele.

A revelação balançou as alianças entre o "grupo fada" e Isabelle, que n final da dinâmica foi esclarecer a história. "O Brasil está vendo tudo, tudo, tudo", afirma Alane. "Estou confusa", diz Isabelle. "A gente descia a lenha em você, Isabelle", destaca Beatriz. "Vocês desciam a lenha em mim", declara a dançarina. "Falava: 'Não vou votar na Isabelle. Ela é uma mulher do Norte'", diz Alane. "Estou muito confusa em relação a tudo isso", declara Isabelle.

'Sincerinho'

Após o Sincerão, Leidy Elin, Pitel e Fernanda aproveitaram a estrutura usada na dinâmica e montaram o seu "Sincerinho". As sisters também revelaram quem pretendiam eliminar e montaram pódios. Leidy revelou que quer Davi, Alane e Matteus fora do jogo e justificou sua decisão. A trancista disse que Davi "se acha protagonista", que Alane "não sabe o que é quebrar aliança" e que Matteus precisa sair porque está em um grupo oposto ao dela.

Fernanda também montou o seu jogo e confirmou os nomes de Beatriz e Alane para eliminar em primeiro e segundo lugares. Já o terceiro lugar a confeiteira definiu que ficaria com Isabelle, e justificou que "não vê sentido" na participação da manauara no jogo.

Davi fora do pódio

Na madrugada, outro assunto que repercutiu na casa foi o fato de Davi ter ficado de fora do pódio de seus aliados no Sincerão. "Ele ficou na merd*. Quando o Tadeu falou: 'Davi não está no pódio de ninguém [...]'", diz Lucas Henrique. "Ele achou muito que ele estaria no pódio do Matteus", diz Pitel, e o professor concorda.

"Tomou no c*", diz Leidy Elin. "Ou até no da Bia, porque ele colou na Bia de um jeito que de repente achou que estava até melhor do que o Matteus", analisa Fernanda. "Isso tem uma palavra. Quando a presidente [Deniziane] saiu, ele se tornou agregado", comenta MC Bin Laden.

Leidy ainda ensaiou o que diria ao Davi na dinâmica. "Eu ia falar: 'Se manca, doidão, nem seu grupo quer você no pódio de tão chato que você é"', esbravejou.

Isabelle de orelha quente

Além de Davi, outro nome comum em conversas na casa foi o de Isabelle. Em papo com Giovanna no Quarto do Líder, Raquele - que colocou a manauara em seu pódio - revelou sua intenção e insistiu que as aliadas da dançarina falavam mal dela. "Coloquei Isabelle ali também porque quero, óbvio, e para ressaltar que, por mais que eu jogue do outro lado, ela é prioridade mais minha do que de quem ela está andando, para ela abrir o olho", diz Raquele.

"Não adianta falar que não falava mal não, porque falava, sim. E eu joguei no vento mesmo. Eu não escutei, Leidy me contou, joguei lá. Brasil, volta aí, recapitula, pega o vídeo e joga aí", diz a doceira, que acrescenta: "Diz que Isabelle olhava estranho, que não sei o quê, e agora está aí. Isabelle já está pensativa, Davi já está com a cara feia", afirma Raquele.

No Quarto Fada, Alane, Beatriz e Matteus conversam sobre a aproximação com Isabelle e Davi. O grupo rebate as falas de Raquele, que os acusou de "descer a lenha" na manauara antes de se aliar a ela. "O Davi votava em você. Tu votou na Isabelle. Eu nunca votei na Isabelle, mas eu não tinha essa proximidade absurda com ela que eu tenho agora. O Brasil está vendo, foi construído", declarou Bia.

A sister nega o argumento usado por Raquele no Sincerão. "'Ah, vocês desciam a lenha'. Eu nunca peguei, eu, você e Ane, nunca. 'Isabelle não vale nada'. Nunca", afirma a vendedora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)