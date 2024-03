BBB 24: Sincerão pede que participantes apontem quem querem eliminar e o seu pódio; assista

O BBB 24 desta segunda-feira (18), foi marcado por mais um Sincerão. Participaram da dinâmica a líder Giovanna, o anjo Matteus e as três emparedadas: Beatriz, Alane e Raquele. Na dinâmica, é necessário listar quem são os três participantes que eles querem eliminar do jogo.

Além disso, depois eles precisavam montar o ranking de cada um.

Como foi o Sincerão desa segunda-feira (18/04)

Giovanna foi a primeira a participar, ela escolheu eliminar Beatriz, Alane e Davi. "Primeiro lugar a Beatriz. Ela veio se mostrando para mim como pessoa nas últimas três semanas de uma maneira muito diferente. Ela realmente já disse que despreza o meu jogo, me colocou como lobo mau, falou que sou intrometida e fica me dando planta no Queridômetro", disse ela.

Depois, a nutricionista justificou o motivo de ter escolhido Alane e Davi. "Pelo desconforto que é ficar tomando muita punição. Ela faz isso de forma consciente, não se responsabiliza muito por isso, não consegue assumir a culpa", afirmou a nutricionista. Já sobre a escolha por Davi, Giovanna explicou: "Ele acha que ninguém pode julgar ele pelos atos, pelo que ele faz ou deixa de fazer. Porém, ele faz isso muito com as outras pessoas", acrescentou.

No seu pódio, além dela, Giovanna colocou Raquele e Pitel.

Matteus participou logo em seguida e disse que queria eliminar Pitel, MC Bin Laden e Fernanda. "Pitel como primeira pessoa que gostaria de eliminar. Em várias oportunidades nos Sincerões ela sentou a lenha em mim, disse que me fazia de bonzinho e sonso, que sou morde e assopra. Acho que ela tem um visão distorcida de mim", argumentou.

"Ele diz que joga sozinho, mas já está do lado do pessoal lá, do lado das pessoas que sentaram a lenha nele, botaram nove votos nele", afirmou o brother. Depois, o gaúcho falou de Fernanda. "Eu acho que ela tomou umas atitudes na casa e como ela faz parte do grupo oposto ao meu, eu coloco ela como terceira pessoa que gostaria de eliminar",disse o brother.

No seu pódio ele colocou Beatriz e Alane.

A paraense Alane escolheu eliminar Raquele, Giovanna e Fernanda.

"A primeira pessoa que coloquei é a Raquele, porque ela está no Paredão comigo e com minha melhor amiga aqui na casa. Eu quero continuar com ela e também sinto que a Raquele está fazendo um jogo, mas eu sinto que ela está indo pelas beiradas aqui. Já fez coisas para mim, já me vetou de Prova do Líder, já triturou carta da minha mãe e às vezes ela pede desculpa e acaba fazendo outra coisa depois", começou.

"Ela reproduz um discurso que outras pessoas já fizeram de mim. Eu sinto que ela está se aproximando aqui no jogo por não aliança de afinidade, mas de jogo. Eu não sinto alianças verdadeiras", diz ela. "A Leidy é uma situação muito delicada, porque eu gosto muito. Nós éramos muito próximas aqui, mas tivemos algumas discussões. Ela disse que nossa amizade tinha terminado. (...) Sinto que é uma pessoa em que não posso mais confiar", justifica sobre Giovanna e Leidy Elin.

No pódio, Alane escolheu Beatriz e Matteus.

Giovanna, Pitel e Fernanda foram as escolhas de Beatriz para serem eliminados. "Giovanna em primeiro lugar porque me colocou no Paredão direto, nós somos de grupos opostos. Acho, sim, planta no meu ponto de vista, se intromete em assuntos que não dizem respeito a ela", comentou a sister.

No pódio ela colocou Alane e Matteus.

Raquele escolheu eliminar Alane, Beatriz e Davi, e colocou Giovanna e Isabelle no pódio.