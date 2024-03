Boninho anuncia chegada de 'brother argentino' no BBB 24: 'Nova trolagem'; assista

Boninho usou as redes sociais para revelar uma novidade que acontecerá esta semana no BBB 24. No Instagram, o diretor do programa prometeu agitar o confinamento com a entrada de um participante do "Big Brother argentino", mas a situação não passará de uma brincadeira criada por Boninho com o intuito de enganar os confinados.

De acordo com o diretor, a "trolagem" com os brothers acontecerá amanhã (20), às 15 horas, com transmissão ao vivo na Globo. Ainda no vídeo publicado hoje, Boninho deu mais detalhes sobre como vai funcionar a brincadeira.

"Amanhã, começa uma nova trolagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um 'hermano'. É aquela história de troca de participantes de Big Brother, no mundo inteiro, mas, na verdade, este 'hermano' não está participando de Big Brother nenhum, muito menos do Big Brother da Argentina."

Ainda segundo o Big Boss, os brothers da casa mais vigiada do Brasil vão ser informados que Yasmin Brunet está confinada no Big Brother da Argentina, após sua eliminação no BBB. "Então é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema entre eles, achando que ela pode voltar, que pode ser um Paredão 'fake'", disse.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)