Raquele é a 13ª eliminada do BBB 24, sister sai com recorde de rejeição

Nesta terça-feira (18), os Gnomos perderam mais um participante no BBB 24. Em dia de paredão, Raquele foi eliminada do programa em disputa contra a paraense Alane Dias e Beatriz.

A 13ª participante a deixar o programa saiu com 87,17%, contra 10,94% da bailarina e 1,92% da vendedora. Inclusive, essas porcentagens já eram apontadas em várias pesquisas na web após a formação do paredão.

Com a casa nitidamente dividida entre Fadas e Gnomos, os grupos brigam a cada semana para ver quem elimina mais brothers. Vale lembrar que Raquele caiu no paredão após vetar a imunidade de Beatriz e no contragolpe dos Na Mira, que tinha MC Bin, Matteus, Beatriz, Alane e Davi, ela foi a votada.