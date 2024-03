Boninho apaga post sobre BBB24 após críticas sobre fala problemática

Após postar um vídeo nas redes sociais falando sobre a entrada de um argentino no BBB 24, na tarde desta terça-feira (19), Boninho, o diretor de televisão da Globo, apagou a publicação. Além disso, ele postou uma nota de esclarecimento o motivo da ação.

Tudo porque o vídeo não pegou bem nas redes sociais e o Big Boss teve sua fala apontada pelos internautas como machista.

Na gravação, Boninho anunciava um argentino na casa do reality nesta quarta-feira (20), “com a tarefa de seduzir as meninas” e “provocar os meninos”.

A fala dele foi altamente criticada e problemática, principalmente ao levar em consideração que na edição do ano passado uma participante do reality mexicano La Casa de Los Famosos foi assediada após passar 48 horas como convidada na casa do programa brasileiro.

“Sobre o vídeo anterior: Apaguei mesmo! E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei. Sem noção e não tenho problema em assumir isso”, escreveu Boninho após apagar o vídeo.

“Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha”, acrescentou ele no recado.