Alane usa biquíni de vitória-régia feito por estilistas de Belém, no BBB 24; conheça criadores

Alane Dias, do BBB 24, desde a entrada no programa, tem mostrado o quanto é fascinada pela cultura regional. E, essa admiração, pode ser visto na forma como a bailarina gosta de se vestir, buscando ao máximo usar roupas e acessórios confeccionados por artesões e estilistas paraenses. Uma das peças que mais chamou atenção do público até agora é o biquíni de vitória-régia - coincidentemente, também o emoji que representa a participante no jogo - usado por ela em todas às vezes que a mesma decidi ir para a piscina do reality show. O que muitas pessoas ainda não sabem é que esta peça foi elaborada por estilistas que moram em Belém. Saiba quem são:

VEJA MAIS

Quem está por trás da criação da peça é Sandra Lima e Phillipe Égon, mãe e filho que trabalham juntos em uma microempresa de bordados. Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, Phillipe revelou de quem foi a ideia da elaborar o biquíni e a inspiração.

"Como estamos acostumados a bordar para Aline Dias [mãe da paraense], foi um pedido comum para tirar algumas fotos e a única coisa que sabíamos era que essas fotos seriam na água, e sim, foi ela quem pediu a vitória-régia", compartilhou o estilista.

Égon contou que nunca chegou a cogitar que Alane estaria se preparando para entrar no BBB, mas que ficou muito feliz com a repercussão positiva que o biquíni teve. "Nós sempre trabalhamos com bordado e nos acomodamos nos bastidores por trabalhar com estilistas já renomados em Belém. Está sendo diferente, mas prazeroso por amar essa arte", declarou Philipe.

Como o biquíni se tornou símbolo de Alane no programa, a princípio, o estilista pontua que a peça foi elaborada com exclusividade, mas como muitas outras pessoas passaram a procurá-lo querendo uma também, a mãe da sister não importou que pudesse virar tendência. "Já fizemos 58 biquínis e estamos fazendo o 59º", revelou Philipe. E adianta: "Estamos pensando em lançar uma coleção amazônica inspirada em nossa rainha".

Sobre a participação de Alane no programa, o estilista afirmou estar feliz com o desempenho da paraense. "Quando vimos anunciar o nome dela como participante, demos pulos de alegria, porque temos um afeto grande por ela. Quando Alane usou o biquíni e Aline fez a postagem, nós choramos de ver nosso trabalho conquistando um reconhecimento nacional", relembrou.

Quanto à proposta de Alane de exaltar a cultura regional nas peças usadas dentro casa, Philipe se diz maravilhado com a iniciativa. "Maravilhoso! O Pará não é só rico em culinária e cultura, ele é uma terra abençoada com muita gente talentosa, do jovem ao mais experiente", acrescentou.