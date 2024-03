BBB 24: No 'Show de Talentos', Alane faz apresentação de balé 'O Lago dos Cisnes'; vídeo

Na festa da Líder Beatriz na noite desta quarta-feira (13), no Big Brother Brasil 24, os participantes puderam mostrar um pouco das suas habilidades artísticas. Como o tema da festa já tinha a proposta “Show de Talentos”, os brothers escolheram o que podiam mostrar no palco “Brasil do Brasil”, programa imaginário apresentado pela Líder do BBB 24.

A primeira a se apresentar foi a paraense Alane Dias, como ela é bailarina, a sister apresentou o “O Lago dos Cisnes”, famoso balé dramático conhecido mundialmente. Ela fez alguns passos da modalidade, sem esquecer o “passo da Rainha”, que é quando ela levanta a perna até a cabeça.

“Belém do Pará, amo vocês”, disse Alane no fim da apresentação.

Em seguida foi a vez de Isabelle se apresentar, ela ensinou a dançar a coreografia do boi, típica do Amazonas.

Pitel também se apresentou e aproveitou para questionar Fernanda: "Você vai apresentar o que?".

"Tem que se apresentar, eu acho", disse a confeiteira. "Não sou obrigada", conclui.