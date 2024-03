BBB 24: Aline Dias responde fala agressiva de Yasmin Brunet sobre Alane

A mãe de Alane Dias, Aline, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (12) para rebater um comentário considerado agressivo feito por Yasmin Brunet, onde a modelo dizia que iria "esfregar a cara" da paraense no chão. A revoltada de Yasmin foi causada pela ausência de devolução de um elástico de cabelo emprestado a Alane.

VEJA MAIS

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Brunet e Alane tiveram uma série de desentendimentos no BBB 24 desde a madrugada desta terça-feira, quando chegou ao fim do "Sincerão". A paraense afirmou que Yasmin é uma "planta" no reality show.Durante uma dinâmica na casa, mais cedo, Yasmin chegou a dizer que "estouraria a cara" de Alane após ter se irritado com a bailaria. "Eu vou fazer uma merd* real, tô no limite de esfregar a cara dela no chão e pisar na cara dela. Eu quero vazar daqui. (…) Não aguento mais”, disse Brunet, em conversa com Luas Henrique, Leidy Elin e Giovanna.O perfil de Alane no Instagram chegou a compartilhar o vídeo, pedindo que os seguidores tirassem suas próprias conclusões sobre a afirmação de Yasmin.“Vou estourar essa porr* (…) Vou pedir meu negócio de cabelo de volta, né? Porque depois que essa p*** fez tudo aquilo ontem, ainda tem esse negócio de que pediu emprestado e ela falou :’ Ah, como você é baixa, Yasmin’. Baixa é o c* dela, que deve estar subterrâneo já. Juro, eu preciso ir embora, eu vou estourar a cara dela de p*****”, disse Yasmin.Revoltada,, respondeu às afirmações de: "Pois experimenta, que vais me conhecer pessoalmente em dois tempos". O comentário foi curtido por mais de 8 mil pessoas, que incentivavam a decisão da coreógrafa de defender a filha."A gente vai junto, tio", complementou um admirador. "Vai nos conhecer... Ninguém mexe com a nossa molena", disse uma segunda, usando o apelido carinhoso que Aline chama a filha.