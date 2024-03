BBB 24: Yasmin Brunet fala que deseja agredir Alane: 'Quero estourar a cara dessa p*ranha'; vídeo

No Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet disse nesta terça-feira (12) que deseja agredir Alane. Durante uma conversa com Lucas Henrique, Leidy Ellen e Giovanna em uma ação da Stone, a filha de Luiza Brunet disse que quer "estourar a cara" da paraense, "esfregar a cara dela no chão" e pisar em cima em seguida.

"Estou no limite de esfregar a cara dela no chão e pisar na cara dela. Quero estourar a cara dessa p*iranha. Baixa é o c* dela. Eu vou estourar a cara dela de porrada...", disse a Camarote.

Alane e Yasmin discutiram após o "Sincerão" da noite desta última segunda-feira (11). Entre os adjetivos utilizados, a paraense chamou a modelo de "mimada, infantil e planta", o que não agradou muito Yasmin.

Fora do jogo, a mãe de Alane, Aline Dias, defendeu a filha. "Pois experimenta, que vais me conhecer pessoalmente em 2 tempos! @yasminbrunet", garantiu a genitora da paraense.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)