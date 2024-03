BBB24: Alane e Isabelle recebem punição gravíssima ao ajudar Davi na piscina

Alane e Isabelle recebem uma punição gravíssima e perdem 500 estalecas cada uma no BBB 24. As sisters entraram na piscina usando o microfone para tentar ajudar Davi, que recuperava suas roupas após ter sua mala jogada na piscina por Leidy Elin.

Alane ficou na área rasa da piscina, mas chegou a molhar o equipamento enquanto pegava as peças de roupa do baiano. Depois, Isabelle foi alertada por uma sister sobre a infração, pouco antes da punição ser anunciada. "O que eu posso fazer? Eu esqueci", reage Alane, ao ser questionada por Matteus sobre a punição.

Em seguida, Yasmin alfineta Alane em conversa na varanda. "E vamos para o 'Tá com Nada' mais uma vez por causa de quem?", pergunta. A sister ainda relembra que esta é a segunda punição gravíssima que Alane recebe nesta semana. No último domingo, 10, Alane perdeu 500 estalecas por guardar um copo da festa do último sábado.