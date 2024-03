BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça (12/03)? Roupas na piscina, discussões e vingança

A madrugada desta terça-feira (12) no BBB 24 foi de muito fogo no parquinho. Após o Sincerão, o clima entre os brothers estava tenso, com provocação entre rivais e punição gravíssima para sisters. Teve até a recriação de uma cena icônica que aconteceu na segunda edição do reality.

Leidy Elin e Davi começaram uma treta no ao vivo que terminou com roupas boiando na piscina. Yasmin também protagonizou algumas discussões na casa, inclusive com Alane. Confira a seguir um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Treta de BBB raíz

Durante o ao vivo, Leidy e Davi começaram um bate boca na sala de estar e se tornaram os protagonistas do Sincerão de segunda-feira (11), mesmo sem participar da dinâmica. Em um intervalo do programa, o baiano questionou as falas de Yasmin, que apontou o brother como a Bruxa Má de seu conto de fadas.

"Eu jogo na cara das pessoas o que eu faço aqui", diz Davi, rindo, após ouvir o que a modelo falou sobre ele. "Mas você joga sim, Davi. Joga 24 horas por dia o que faz ou deixa de fazer, como se fosse obrigação. Já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", dispara Leidy Elin. A partir de daí os ânimos se exaltaram e começou a gritaria e xingamento.

Após o ao vivo, a discussão continuou na área externa da casa. "Tem um monte de falas ridículas. Fica doidão perdendo a linha na porr* da festa", disse a Leidy. "Você não tem argumento para falar", diz o motorista de aplicativo. "Está gravado, gatão. Você que não tem argumento", afirma a sister.

Em seguida, Leidy Elin vai até o Quarto Magia pegar a mala e as roupas do brother. A sister desce as escadas, vai até a área externa e joga os objetos na piscina. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", dispara.

Rumo a mais um 'Tá com Nada'

Alane e Isabelle receberam uma punição gravíssima e perderam 500 estalecas cada uma. As sisters entraram na piscina usando o microfone para tentar ajudar Davi, que recuperava suas roupas jogadas na água.

A paraense ficou na área rasa da piscina, mas chegou a molhar o equipamento enquanto pegava as peças de roupa do baiano. Depois, Isabelle foi alertada por uma sister sobre a infração, pouco antes da punição ser anunciada. "O que eu posso fazer? Eu esqueci", reage Alane, ao ser questionada por Matteus sobre a punição.

Em seguida, Yasmin alfineta Alane em conversa na varanda. "E vamos para o 'Tá com Nada' mais uma vez por causa de quem?", pergunta. A sister ainda relembra que esta é a segunda punição gravíssima que Alane recebe nesta semana. No domingo (10), Alane perdeu 500 estalecas por guardar um copo da festa do último sábado.

Plano de vingança

Após ver as suas roupas jogadas na piscina, Davi ri na porta do Confessionário enquanto chama a produção para saber quais as consequências que Leidy poderia ter. Enquanto aguardava, o baiano afirmou que a situação vai dar problema. "Ninguém aqui pode provocar alguém aqui dentro, não", afirma o brother, que está sozinho na sala. "Isso vai dar uma merd*...", acrescenta o motorista de aplicativo.

Mais tarde, Davi insinuou que estaria planejando sua vingança. "A Leidy não perde por esperar. Vou esperar só ela dormir... Ela brincou pesado. Nunca desrespeitei uma mulher aqui dentro dessa casa. Nunca! Nunca xinguei uma mulher aqui dentro, nunca. Na minha vida, meu pai sempre me ensinou a respeitar as mulheres, a tratar as mulheres bem", inicia Davi.

"Ela podia me xingar, fazer o que ela quisesse, está tudo bem. Mas, ela pegou as minhas roupas e jogou na piscina... Isso não vai ficar barato, não. Eu vou atormentar a vida dela. Até o dia que ela sair dessa casa, eu vou atormentar a vida dela. Só não pode agredir, não é isso? Vou atormentar a vida dela, vou fazer da vida dela um inferno", completa o brother.

Enquanto a casa dormia, e já com o dia amanhecendo, Davi foi até a área externa e encheu um balde de água. Ele havia planejado acordar ela com um balde de água ou jogar na sister antes do ao vivo. No entanto, o brother joga a água fora e desiste da vingança.

Mais tretas

Yasmin e Alane também discutiram na cozinha. "O que você está fazendo aqui, né? Convenhamos. Não sabem nem o que falar e fica xingando", diz Alane, que completa: "Sinceramente. Falando do meu pão. O que tu tem a ver com o meu pão, da promessa que eu fiz? Tem nada a ver".

"Garota, se situa. Vai pra ***", fala Yasmin. "Se situa você, amiga. Você está no BBB 24 se você não sabe", rebate Alane. "Amiga não", responde a modelo. "Planta, tudo bem. Não é amiga, é planta", diz Alane, que segue: "Não sei se você sabe, você está no BBB 24 então, você tem que fazer alguma coisa". Mais cedo, a paraense havia chamado a modelo de mimada, infantil e planta.

"Eu sei. Se você está aqui também, você não pega o copo e esconde porque você sabe que tem câmera", provoca Yasmin. "Mas aí você não fala da fé dos outros, não fala do pão dos outros", responde Alane. "Eu não falei da sua fé, eu jamais falaria da fé de alguém", retruca a modelo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)