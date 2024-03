BBB 24: Davi e Leidy Elin batem boca durante Sincerão desta segunda-feira do reality

Os participantes do BBB 24 tiveram que escrever um conto de fadas na dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (11). Os brothers e sisters tiveram que colocaram o rosto de outros participantes nos personagens vampiro, bobo da corte, bela adormecida, mestre, fiel escudeiro, lobo mau e bruxa má. Fora da dinâmica durante os comerciais, Leidy Elin e Davi se desentenderam dentro casa com uma discussão entre os dois.

Davi acusou Leydy de ser "uma mulher baixa" e "falsa", já Leidy Elin acusou Davi de ser manipulador. "É manipulador, é o vice líder", disse insinuando que o voto de Bia em Yasmin foi manipulado por Davi. "Eu sou tão manipulador que fui quatro vezes para o paredão!", respondeu o baiano.

SINCERÃO - Participaram da dinâmica nesta segunda-feira (11), a líder Bia, e os emparedados Lucas, Isabelle e Yasmin. Depois foram chamadas Alane e Pitel, convidadas respectivamente pela líder Bia e pelo anjo Buda.

Com a casa dividida em dois grupos as histórias, os participantes colocaram seus afetos em bons personagens e os desafetos entre os vilões. A primeira a começar a dinâmica foi a líder Bia. Ela colocou como vampiro Lucas, Yasmin como bela adormecida, MC Bin Laden como bobo da corte, Giovanna como loba má e Fernanda como bruxa. Como personagem mestre, Bia colocou a sua imagem, como fiel escudeira Alane, e como

"Lucas como vampiro porque ele vai para vários grupos tentando descobrir o jogo dos outros. O bobo da corte é o Bin Laden. Não consigo entender ele, fica num grupo que votou nele. Em um grupo que usa ele para poder se protejer e conseguir votos. Yasmin como bela adormecida, porque espera que a casa vá defender ela. Não tem posicionamento", declarou a líder Bia. Ela disse também que Giovanna não tem posicionamento, por isso pegou o lugar de loba má e Fernanda por ser "super falsa" ficou como bruxa.