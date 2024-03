BBB 24: Alane leva punição gravíssima e perde 500 estalecas; entenda

A paraense Alane levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas no BBB 24 neste domingo (10). A direção do programa se pronunciou a partir de uma voz, na casa, que pediu que devolvessem o copo da festa do último sábado (9) na despensa. Alane foi a autora da infração. Após a devolução, a dançarina pediu desculpas e disse que queria guardar uma recordação do seu aniversário.

"Atenção, todos! Quem pegou o material do McDonald's e guardou na mochila, devolva imediatamente na despensa", ordenou a voz na casa.

"Quem foi que me expôs? Estava escondido, alguém me expôs. Eu vou perder 50 estalecas", diz a paraense. "Estava no chão", afirma Raquele.

"Dona Alane, falta gravíssima. Menos 500 estalecas. Todo material de pré-festa tem que ser sempre devolvido na despensa. Todos vocês sabem muito bem", disse ainda a voz da direção.