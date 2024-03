BBB 24: Alane volta do Paredão e ganha presente de aniversário; entenda

Alane Dias, paraense que está no Big Brother Brasil 24, conseguiu escapar de mais um Paredão, enfrentado com Davi e Michel. Após sair da berlinda, a sister irá comemorar o aniversário na casa em mais uma semana no confinamento após ser a menos votada do trio.

Quando é o aniversário de Alane?

A paraense, natural de Belém, comemora mais um ano de vida no próximo sábado (9). Alane, do signo de Peixes, completará 25 anos. No horóscopo, este signo representa as pessoas nascidas entre 20 de fevereiro e 20 de março integram este signo.

Quais as características dos piscianos?

Segundo o horóscopo, as pessoas de Peixes são pessoas sensíveis, sonhadoras e empáticas. Além de serem extremamente românticas e parceiros, os piscianos são generosos e intuitivos, capazes de captar facilmente a energia dos ambientes.

Qual planta representa Peixes?

Os piscianos são representados pela planta Flor de Lótus, hibisco e violeta. A primeira, inclusive, foi o símbolo escolhido pela participante paraense para lhe representar na edição deste ano. Por ser nortista, Alane associa o símbolo da planta a uma vitória-régia, planta aquática com formato circular capaz de alcançar 2,5 metros de diâmetro e comumente encontrada na Amazônia.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)