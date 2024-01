BBB 24: Alane Dias usa o emoji da vitória régia nas redes sociais

A participante paraense desta nova edição do BBB24, Alana Dias, escolheu o emoji da vitória-régia, planta comum à sua região de origem e parte do folclore nortista. Em cada edição, os participantes do Big Brother Brasil tradicionalmente escolhem emojis para lhes representarem simbolicamente. Os símbolos são escolhidos a partir de algo que converse com a história pessoal de cada participante para que possa ser associado as suas imagens.

Frame da bio da conta de Alane Dias no X (Foto: X @alanedias_)

A vitória-régia é uma planta aquática com formato circular que na sua fase adulta pode alcançar 2,5 metros de diâmetro. Encontrada em países como Bolívia e Guianas, no Brasil é natural da região amazônica. Além da sua presença física, também habita no imaginário das pessoas na lenda de origem indígena sobre o surgimento da planta. Segundo o folclore, uma jovem indígena teria se afogado ao tentar tocar o reflexo da lua no rio, em compaixão os deuses haveriam lhe homenageado fazendo nascer uma planta no lugar.