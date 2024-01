BBB 24: Joelma e Dona Onete estão entre as escolhas na playlist da paraense Alane Dias

Na sexta-feira (5), os participantes selecionados para "BBB 24" compartilharam as playlists que montaram durante o confinamento, revelando seus gostos musicais e artistas preferidos. O resultado dessa seleção foi divulgado nas redes sociais do Multishow.

A influencer paraense, Alane Dias, escolheu para a lista a cantora paraense Dona Onete, Marina Sena e o DJ Lorran. Entre os artistas favoritos, Alane elegeu Jorge Ben Jor, Chico Buarque, Gal Costa e a artista paraense Joelma.

Verifique a coerência e a coesão: Nas redes sociais do canal musical, as seleções musicais da modelo paraense foram bastante elogiadas pelos seguidores: “Pra mim a melhor Playlist até agora”, escreveu uma seguidora; “Tem Joelma na playlist, já sabe que tem bom gosto”, afirmou outra; “Imagina o Tecnobrega estourando no BBB", cogitou uma seguidora; “Com essa playlist ganhou minha torcida”, afirmou outro internauta.