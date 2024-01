Participantes BBB 24: conheça Alane Dias, paraense que está no grupo Pipoca

Natural de Belém do Pará, Alane Dias de 24 anos é participante do Big Brother Brasil 24. A paraense foi vencedora do Rainha das Rainhas 2018, no qual representou o Grêmio Literário e Recreativo Português com a fantasia "A Exuberante e Enigmática Charllote". Bailarina e modelo, Alane sempre morou com a mãe, a quem tem como melhor amiga e maior incentivadora. Desde a infância, participava de concursos de dança. No início de 2023, decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz.

Alane considera-se uma pessoa empática, extrovertida e livre. : “Eu faço o que quiser, fico com quem quiser”, diz ela, que está solteira e revela gostar de flertar.

A maior paixão, garante, é a dança e o ritmo Brega. A paraense também afirma que adora festas e que é daquelas que, se bebe um pouquinho, já fica melhor amiga de todo mundo. No entanto, ressalva que não gosta de quem se promove falando mal do outro nem de que falem alto com ela.

VEJA MAIS

Alane no Rainha das Rainhas

A mãe Aline participou do Rainha das Rainhas nos anos 1990 e foi responsável pelos ensaios da filha. Seguindo os mesmos passos da mãe, a vencedora de 2018 ficou conhecida pelo giro em 360º com apenas uma perna durante a apresentação.