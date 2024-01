Participantes BBB 24: saiba quem é MC Bin Laden, cantor que está no Camarote do Big Brother Brasil

O primeiro anunciado do Grupo Camarote, do BBB 24, é MC Bin Laden. Natural de São Paulo, ele é cantor e compositor, tem 30 anos e chega no programa para ser o representante do funk paulista da Zona Leste. Antes da fama, Bin Laden viveu grandes dificuldades financeiras. Foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta.

Aos 18 anos, a música “Bololo haha” estourou sua carreira. Na sequência, o hit “Tá tranquilo, tá favorável”, em 2015, atingiu o grande público e seu clipe viralizou na internet. Com a notoriedade nacional, participou de programas de TV e subiu ao palco de festivais nacionais e internacionais.

“Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando. Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo”, afirma. Nas horas vagas, prefere estar com a família, reunir os amigos e fazer um churrasco. “Minha maior conquista é ver a minha família bem e com comida na mesa”, aponta. Também diz que é muito sincero e que não gosta de fofoca e falsidade.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.