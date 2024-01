Rainha das Rainhas 2018 pode estar no BBB24; postagem nas redes aumenta rumores

Uma das participantes do Big Brother Brasil 24 pode ser paraense. De acordo com postagens nas redes sociais, a bailarina, atriz, influencer e modelo Alane Dias não está cuprindo a regularidade de posts que geralmente tinha no Instagram, o que aumentou rumores sobre sua ida para a Casa.

No Twitter, a influenciadora Manga Poética já disse estar preparada para fazer torcida:

Nas respostas, uma série de fãs da Rainha das Rainhas de 2018 também prometeram fazer campanha, caso a informação se concretize: "Não assistia BBB desde criança 😂 vou ter que assistir!!!!", afirmou uma internauta. " uma menina incrível, criada com muita garra pela Aline (mãe da artista). Uma moça batalhadora que merece muito! Além de ser uma pessoa extremamente educada", afirmou outra seguidora. Uma das pessoas que comentou já planeja até fã-clube: "Se a Alane tiver no BBB eu vou pedir dispensa do estágio pra ser adm da página 'central da Alane' ", brincou.

Quem é Alane Dias

Nascida em Belém, Alane Dias foi campeã do Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense no ano de 2018, pelo Grêmio Literário Português. Com o tema "A Exuberante e Enigmática Charllote", seu reinado ficou lembrado pela coreografia fazendo um giro de 360º com uma das pernas.

Depois do Reinado, Alane ficou conhecida nas redes sociais por sua expressividade. Em 2022, ela participou do programa 'Égua do Chef Experience', do Grupo Liberal. No ano seguinte, a artista publicou um vídeo questionando a coreografia da música "Eu Vou Tomar um Tacacá", que viralizou no Tiktok. Ao todo, a publicação possui mais de 1 milhão de views. Atualmente, Alane reside em São Paulo, cursando faculdade de Teatro.