Dos palcos para as telinhas: duas participantes do BBB venceram o Rainha das Rainhas; saiba quem são

O Big Brother Brasil 2024 começa apenas no dia 8 de janeiro, mas já está gerando expectativas nos fãs do programa. Nesta sexta-feira (5), foram anunciados os nomes de 18 participantes. Coincidência ou não, pela segunda vez, a casa mais vigiada do país irá receber uma Rainha das Rainhas. Há 11 anos, o reality show teve como uma das confinadas a paraense Kamilla Salgado, detentora do título carnavalesco em 2008, que entrou no jogo por meio da famosa Casa de Vidro.

VEJA MAIS

Agora, é a vez de Alane Dias, de 24 anos, vencedora do RR 2018, que leva o “reinado” carnavalesco para dentro do programa, ao ser anunciada como uma das integrantes do Grupo Pipoca. Natural de Belém do Pará, Dias representou o Grêmio Literário e Recreativo Português no concurso de beleza com a fantasia “A Exuberante e Enigmática Charllote”. No início de 2023, ela decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz.

Alane Dias no Rainha das Rainhas 2018

Assista à entrevista de Alane no Rainha das Rainhas:

Reveja a apresentação de Alane no concurso RR 2018:

Já Kamilla Salgado, tinha 21 anos, quando desfilou com a fantasia “O Uirapuru, o pássaro da sorte”, inspirado na canção do maestro paraense Waldemar Henrique. Ela conseguiu o título de Rainha das Rainhas vencendo o concurso em 2008.

Kamilla Salgado no Rainha das Rainhas em 2008 (Reprodução/ Arquivo pessoal)

Em 2013, ela participou do BBB 13, onde conheceu Elieser Ambrósio. Eles começaram a se relacionar ainda dentro do reality show. Hoje, o casal é pai dos pequenos Bento e Victoria.

Repercussão

A entrada de Alane Dias no BBB 24 gerou uma repercussão positiva nas redes sociais. Na publicação do reality show em parceria com a modelo e atriz paraense, muitos internautas começaram a levantar torcida por Alane. Dentre eles, está as influencers Thays Sintra e Ísis Viera.

“Uma paraense raiz. Obrigada, Boninho! Nunca te pedi nada além disso. Vai arrasar demais”, escreveu Ísis.