Amor pós BBB: Kamilla e Eliéser completam 10 anos juntos

Dez anos se distanciam desde o primeiro beijo, que aconteceu no dia 09 de fevereiro de 2013. Durante um churrasco dentro do Big Brother Brasil 13, Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio se renderam à paixão dentro do reality e hoje caminham juntos. Os pais do Bento, estão em Belém, para visitar a família da modelo. Além disso, eles serão protagonistas de uma campanha publicitária.

A paixão dentro da casa foi intensa, que hoje, eles até pensam em aumentar a família. “As pessoas me questionam muito sobre entrar duas vezes no BBB e não ter ganhado o prêmio. Na segunda vez, eu só entrei para conhecer a Kamilla, ela foi meu prêmio”, se derrete Eliéser.

Ele participou de duas edições do reality, a 10 e a 13, Kamilla foi só na 13, ela entrou através da Casa de Vidro. Os dois participaram juntos de um outro reality, onde a disputa era entre casais.

“Foi tudo muito novo quando no BBB, conhecia de assistir na televisão, mas não sabia como eram as dinâmicas, o que era estaleca. Era tudo novidade realmente para mim. Quando eu sai e vi o carinho do pessoal, as torcidas, as famílias se mobilizando com blusas, quando eu cheguei o aeroporto estava lotado... cheio de gente me esperando. Então foi um carinho muito legal que eu recebi, tenho muita gratidão até hoje”, relembra a influenciadora, que conta que existem fã-clube do casal na ativa dez anos depois.

Atualmente, Eliéser trabalha como DJ e produção de músicas. Já Kamilla, é modelo e influenciadora digital, ela irá tirar do papel este ano um projeto de podcast sobre maternidade. Juntos, e também com Bento, eles fazem trabalhos publicitários e produção de conteúdo como família.

No BBB 13, Kamilla foi ovacionada pelo público, muito por ela ser paraense raiz, cheia de gírias e expressões regionais. “Quando eu participei do programa, já estava morando fora, eu estava há mais de um ano em São Paulo. Como sou muito apegada a minha família e sempre vinha para cá. Eu me assistindo no BBB, pensava: ‘Meu Deus, eu falo muito com gíria, eu tenho todos os trejeitos dos paraenses’. E foi muito legal eu mostrar isso lá”, disse a paraense.

Em 2017, eles oficializaram a união e se casaram em São Paulo, onde moram até hoje. Toda vez que se fala em casais que deram certo após o reality, o nome de Kamilla e Eliéser estão em destaque. “Para a gente estar junto hoje, tivemos que passar por cima de muita coisa. Porque não é fácil. Quando você está exposto, tudo fica com uma proporção maior. Tem a minha carreira, a carreira dele e a nossa carreira juntos. Você tem que administrar um lado, o outro e os dois juntos. A gente só conseguiu conquistar tudo durante todo esse tempo juntos, foi porque olhamos para o mesmo horizonte, isso facilita muito a nossa vida de casal. A gente quer a mesma coisa, quer chegar ao mesmo local juntos e quer construir algo. Somos muito parceiros, e hoje em dia, isso faz muita diferença”, disse a modelo.