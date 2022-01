‘Égua’ no BBB: Relembre os paraenses que participaram do programa

O ‘BBB 22’ vai estrear na noite desta segunda-feira (17/01) e, dentro os nomes dos 20 participantes que estão dentro da casa mais vigiada do país, não há nenhum representante do Pará. Ao longo das vinte e duas edições, somente cinco vezes os paraenses poderem torcer para um conterrâneo dentro do programa. Alguns deles, inclusive, escolheram até viver longe dos holofotes, outros, seguem como 'subcelebridades' nas redes sociais.

Confira os paraenses que participam do ‘BBB’:

Thaís Macêdo

A sister, com 26 anos, foi a primeira a entrar no programa, na edição do ‘BBB 6’. No entanto, Thaís saiu no sexto paredão com 57% dos votos. Macêdo não teve uma participação polêmica.

Mirla Prado

A advogada, na época com 27 anos, foi a segunda a entrar no reality show, no ‘BBB 9’. Por opção, Mirla decidiu viver todos esses anos, após o programa, longe da fama.

Kamilla Salgado

Kamilla, que chegou a participar do ‘Rainha das Rainhas’, em 2008, entrou no programa em 2016. No confinamento, ela conheceu Eliéser e casou-se com ele. Hoje, o casal tem um filho.

Diego Sabádo

O professor foi o quarto paraense a entrar no ‘BBB’, em 2018. Ele saiu no oitavo paredão com 81,07% dos votos. Longe da ‘fama’ pós reality, Diego segue como um escritor e filósofo.

Hadson Nery

O jogador de futebol foi o quinto a entrar no programa, na edição do ‘BBB 20’. Ele ficou conhecido como ‘Hadbala’ dentro do reality. Atualmente, Hadson vive em São Paulo e é muito ativo nas redes sociais. Mas, afirma que pretende retornar à carreira esportiva.