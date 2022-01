Ex-BBB paraense, Hadson, deve faturar prêmio do BBB só com conteúdo adulto

Há uma semana vendendo conteúdo adulto na plataforma Privacy, o paraense Hadson Nery viu sua conta bancária aumentar. Só nestes primeiros dias, ele já faturou cerca de 100 mil e pode chegar aos 500 antes de completar o primeiro mês, ou seja, em três meses ele pode bater o prêmio de primeiro lugar do Big Brother Brasil.

O ex-BBB não é tímido quando se fala do seu corpo. Sempre valorizando sua forma física no seu perfil no Instagram, Hadson já teve inclusive alguns nudes vazados na internet. Mas o retorno financeiro tem surpreendido o ex-atleta.

“Um amigo me convidou para conhecer uma plataforma estrangeira, mas eu achei tudo muito burocrático e complicado. Perguntei se não tinha uma alternativa brasileira e ele me apresentou a Privacy”. Hadson não quis participar do OnlyFans, que tem a mesma finalidade, mas é uma plataforma estrangeira.

Para o futuro, ele diz que quer investir em conteúdos leves e não pretende explorar só o lado sensual ou erótico. “Quero mostrar meu lado mais artístico, trazer conteúdos mais temáticos para as pessoas. Nada que se arrependa de ter postado depois”.