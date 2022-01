Parasense Hadson cobra R$ 199 para mostrar parte íntima em site adulto

O ex-BBB Hadson Nery aderiu ao site de conteúdo adulto, o Onlyfans, e informou em seu perfil, dentro da plataforma, que cobrará R$ 199 reais para quem quiser ver “o grandão sem medo, de outras formas e por outros ângulos”, detalhou. As informações são do Metrópoles.

Ele, que é casado, garantiu que sua mulher não se incomoda com a venda de nudes. “Era um pedido de quase 60% do meu público das redes sociais, que eu aparecesse mais sensual. A galera sempre me pedindo fotos de sunga, coisa e tals”, declarou.