BBB22: Hadson, de site adulto, relembra vídeo de estreia no BBB20

Finalmente, hoje acaba a espera dos fãs do Big Brother Brasil e o público contará com uma nova edição do programa, logo depois da exibição da novela 'Um Lugar ao Sol'. E relembrando uma figura paraense marcante no reality da TV Globo, o ex-BBB Hadson Nery, que recentemente entrou para os times de famosos que criaram conta na plataforma Onlyfans, ele ressaltou no instagram a saudade que sente da época em que estava confinando.

Redes Sociais

No instagram, ele afirmou que apesar das polêmicas sente gratidão, saudade e alegria da sua participação no programa. Já no twitter, o ex-bbb compartilhou de um fã uma animação em que aparece como o "professor" de ex-participantes.