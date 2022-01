'BBB 22': Sister Eslovênia vira notícia na Eslovênia, país europeu

A estudante pernambucana Eslovênia Marques, de 25 anos, virou notícia internacional assim que foi anunciada como uma das novas participantes do Big Brother Brasil 22. A embaixada da Eslovênia no Brasil cumprimentou a nova sister já na sexta-feira, 14, quando os novos participantes foram anunciados. O portal esloveno "24ur" publicou uma matéria sobre a jovem, no mesmo dia.

"Uma das participantes do reality Big Brother Brasil, cuja nova temporada acaba de começar, se chama Eslovênia, que significa Slovenija", publicou o portal. "Na apresentação dos moradores, o público brasileiro ficou chocado e a internet e as redes sociais 'pegaram fogo', noticiou a mídia brasileira".

VEJA MAIS

O portal não deixou escapar o motivo pelo qual os pais de Eslovênia escolheram esse nome para a filha. A sister explicou ao Gshow que seu pai ficou inspirado pelos conflitos que levaram à divisão da Iugoslávia e quis colocar o nome de um deles na filha. "Ele escolheu Bósnia-Herzegovina, mas mainha não deixou de jeito nenhum, imagina!", disse a modelo.