Azealia Banks expõe nudes e ameaça enviada por Conor McGregor

A cantora norte-americana Azealia Banks usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para denunciar o ex-lutador do UFC, Conor McGregor, por assédio sexual, envio de imagens íntimas sem consentimento e ameaça. Segundo a artista, o atleta teria enviado fotos nuas por mensagens diretas, mesmo sem qualquer interação prévia entre os dois.

Azealia chegou a compartilhar os registros enviados por McGregor em seu perfil no X (antigo Twitter), mas as imagens foram rapidamente removidas por violarem as diretrizes da plataforma. Em resposta à exposição, McGregor teria enviado uma mensagem com tom de intimidação: “Não seja um rato, pois todos os ratos são pegos.”

"Você está tentando concorrer à presidência [da Irlanda], mas não consegue manter seu p* longe das minhas mensagens diretas? Fala sério", escreveu a cantora na publicação. Ela também ironizou o conteúdo das imagens e criticou o comportamento do lutador: “Como você realmente vai me assediar sexualmente com esse pênis de fazendeiro de batatas e depois me ameaçar para não expor?”, disse.

Azealia destacou ainda que não segue McGregor nas redes sociais e que foi surpreendida pelas mensagens, que incluíam insinuações e imagens explícitas. O lutador teria enviado, inclusive, uma foto com referência sexual direta, em que usava um objeto preso ao pênis, acompanhado da legenda “levantando pesos”.

Até o momento, Conor McGregor não se pronunciou publicamente sobre as acusações. O ex-campeão do UFC está afastado dos octógonos desde 2021 e já foi condenado por agressão sexual em caso ocorrido na Irlanda, em 2018. Em 2023, ele também foi acusado de tentativa de estupro em uma arena esportiva, segundo a revista Rolling Stone.

Além desses episódios, McGregor possui um histórico de envolvimento com a justiça, incluindo casos de agressão, assalto, infrações de trânsito, roubo e comportamento violento em público.