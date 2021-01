Azealia Banks revela que comprou crânio de menina de 6 anos na internet

Azealia Bamks segue chamando atenção por seu interesse por restos mortais. Alguns dias depois de chamar a atenção por desenterrar a ossada do seu gato morto para levar o crânio junto quando mudou de casa, ela compareceu ao programa australiano "The Kylie and Jackie O Show" explicando sua relação com os ossos — e revelando uma de suas compras mais recentes.

"Não sei o que vocês acham que acontece quando você vai para a faculdade de medicina e vê um crânio ou um esqueleto. É a mesma coisa. Há muitos sites de pesquisa científica onde você pode comprar crânios humanos como esse aqui", disse ela, mostrando sua aquisição.

"Esse é o crânio de uma menina que morreu por um trauma na cabeça", explicou. Questionada sobre seu motivo para comprar a peça, Azealia comentou: "Eu amo ossos e respeito a vida após a morte. Acho que o osso é onde fica preservada a energia da pessoa".

A rapper também quis esclarecer que não havia verdade nos rumores de que havia comido o seu gato após desenterrá-lo: "Com certeza eu não fiz isso. Antes de tudo, eu jamais comeria um gato que está morto há três meses".