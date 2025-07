VÍDEO: Gretchen usa look transparente durante show em boate gay na Irlanda

Aos 66 anos, a cantora Gretchen se apresentou, no último final de semana, na Brazilian Party, evento realizado em uma boate gay na Irlanda, Europa. Conhecida como a “Rainha do Bumbum”, a artista chamou atenção ao subir ao palco com um figurino transparente que deixou a calcinha à mostra.

Ao lado do marido, o saxofonista paraense Esdras de Souza, Gretchen comandou um show animado, com duração aproximada de uma hora, repleto de muito rebolado e sucessos que agitaram a festa. O repertório contou com hits como “Mila”, de Netinho, “Amor de Que”, de Pabllo Vittar, além do seu clássico “Freak Le Boom Boom”, que não poderia faltar.

VEJA MAIS

Recentemente, a cantora revelou publicamente seu diagnóstico de ansiedade e o início de um quadro depressivo, após participar do reality show “Power Couple Brasil 7”, exibido pela Record TV. Durante uma live em seu Instagram, Gretchen falou sobre sua decisão de deixar a competição ao lado do marido antes da reta final, afirmando que o casal está em tratamento psicológico.

“Todo mundo é passível de ter problemas de saúde mental”, declarou. “Queremos nos cuidar para ter uma vida saudável”, completou, rebatendo críticas que surgiram após a saída do programa.