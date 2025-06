Gretchen vence ação contra Google e vídeos com IA deverão ser removidos do YouTube

A cantora Gretchen venceu uma ação judicial contra o Google Brasil, empresa responsável pela plataforma YouTube, após ser vítima de uso indevido de sua imagem em vídeos considerados vexatórios. O conteúdo, produzido com uso de inteligência artificial, associava a artista a nomes como "Imperatriz de Gomorra", "Prefeita de Sodoma" e "Profeta da Lascívia", além de fazer menções a figuras demoníacas e à suposta liderança da chamada "cidade dos pecadores sexuais".

A decisão foi proferida no último dia 23 de junho, pelo juiz Rogério Aguiar Munhoz Soares, que considerou a gravidade do caso e a responsabilidade do Google em coibir abusos no uso da plataforma. Com a sentença, a empresa foi obrigada a remover definitivamente os vídeos do YouTube e fornecer os endereços IP dos responsáveis pelos canais que publicaram os conteúdos.

"Respeito e dignidade são direitos de todos, inclusive no mundo digital. Proteger a minha identidade é proteger a minha história. A vitória é de todos nós", declarou ao portal LeoDias.

Segundo Gretchen, os vídeos causaram danos à sua imagem pública ao distorcer sua figura com o uso de tecnologia de inteligência artificial, incluindo manipulação de voz e rosto sem qualquer autorização.

Até o momento, o Google Brasil ainda não se manifestou publicamente sobre a decisão judicial.