Gretchen reage à cena de orgasmo em novela e revela intimidade: 'Sei bem a diferença'

A cantora Gretchen, de 66 anos, repercutiu nas redes sociais a cena da novela Vale Tudo exibida no último sábado (7), na TV Globo. No episódio, a personagem Leila, interpretada por Carolina Dieckmann, viveu um momento de descoberta sexual ao ter o seu primeiro orgasmo com o personagem Marco Aurélio, vivido por Alexandre Nero.

Gretchen compartilhou uma publicação do economista e ex-BBB Gil do Vigor, que elogiava a cena, e aproveitou para fazer um comentário ousado sobre sua própria vida íntima.

"É disso que eu falo. Um orgasmo é um orgasmo. E que bom que eu tenho. E que orgasmo!!!", escreveu a artista em seu perfil. "Que momento incrível. E eu sempre tentei explicar isso. Sei bem essa diferença [de prazer e orgasmo], né, Esdras de Souza?", completou, marcando seu atual marido na publicação, com quem está casada desde 2020.

Na novela, Leila vive uma reviravolta após um relacionamento frustrado com Renato (João Vicente de Castro) e engata um romance com Marco Aurélio. Na primeira noite do novo casal, Leila confidencia ao empresário que teve seu primeiro orgasmo.

No post compartilhado, Gil do Vigor brincou com o momento: "Se eu sou a Leila e o Marco Aurélio me beija desse jeito… meu amor, ele mudava de função na hora. O trabalho dele ia ser full time me amando. Sem descanso, sem folga, só amor e cachorrada (risos)", escreveu o ex-BBB.