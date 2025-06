VÍDEO: ‘Festa da Cobra’ movimenta Soure com manifestações culturais e participação popular

O influenciador Madson Santos, conhecido nas redes sociais como o “embaixador do Marajó”, compartilhou com seus seguidores os bastidores da 30ª edição da Festa da Cobra, uma das maiores manifestações culturais do município de Soure, na Ilha do Marajó. O evento foi realizado no último sábado (07/0), marcando oficialmente a abertura da quadra junina na cidade.

A festividade ocorre desde 95, tendo surgido como uma brincadeira entre amigos, organizada pela família Nunes Vasconcellos. Desde então, se transformou em uma tradição aguardada pela comunidade local e por visitantes, atraindo um grande público a cada edição.

Com um cortejo que percorre ruas, travessas e passagens de Soure, a festa reúne centenas de pessoas que se juntam ao trajeto, embaladas por músicas juninas populares entre os anos 1960 e 2000. A celebração é marcada por muita dança e expressões culturais, sendo reconhecida como um evento de forte apelo simbólico, com elementos míticos e eróticos característicos da cultura marajoara.

De acordo com a tradição, a festa se inspira em um conto folclórico sobre uma cobra gigante que, ao passar pelas ruas da cidade, arrasta multidões.