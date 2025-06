Durante evento do Google, Gaby Amarantos convida paulistas para tomar 'açaí de verdade'

A cantora paraense Gaby Amarantos foi a responsável por encerrar com energia e muito "treme" o evento Google for Brasil 2025, realizado nesta terça-feira (10), em São Paulo. Em uma apresentação vibrante, cheia de regionalismo e orgulho das origens, ela não apenas cantou sucessos como Ex My Love, música que ficou nacionalmente conhecida ao embalar a trilha sonora da novela Cheias de Charme da TV Globo, como também puxou coreografias de treme e celebrou a diversidade da cultura amazônica no palco.

Durante a performance, Gaby ainda homenageou a conterrânea Joelma, entoando a música "Voando para o Pará" que fala sobre o famoso Tacacá. E, claro, não faltaram menções ao Estado. Gaby exaltou a chegada da COP 30 em Belém, chamou o público para dançar e, com muito bom humor, mandou um recado direto aos paulistas: “Venham comer um açaí de verdade com a gente”, brincou, arrancando aplausos da plateia.

O convite bem-humorado, mas cheio de orgulho, é reflexo de um sentimento comum entre os paraenses, que muitas vezes veem com estranhamento a forma como o açaí é consumido em outras regiões do Brasil. Em Belém e no interior do Pará, o açaí é tradicionalmente natural, mas com peixe frito, farinha ou camarão seco; ou também gelado com ou sem açúcar com farinha de mandioca ou tapioca.