Google apresenta inovações para 2025 com foco em IA, Pix e segurança no Android

O Google reuniu autoridades, jornalistas, criadores de conteúdo e representantes do setor de tecnologia nesta terça-feira (10), em São Paulo, para apresentar as principais novidades da empresa no Google for Brasil 2025, edição que marca os 20 anos da gigante da tecnologia no Brasil e o compromisso em áreas como Inteligência Artificial (IA), segurança digital, acesso à informação, apoio a negócios locais e infraestrutura urbana das cidades.

Entre os principais anúncios estão previsões meteorológicas com IA, pagamentos com Pix integrados ao Chrome e ao Google Lens, ferramentas inteligentes no Google Workspace, novas proteções contra roubo de celulares Android e uma parceria inédita com a cidade de Belém do Pará para uso do Waze como suporte à mobilidade urbana durante a COP30.

Belém firma parceria com o Waze for Cities para COP30

Em um dos anúncios mais simbólicos do evento, o Waze revelou que Belém será a nova integrante do programa Waze for Cities, com foco na mobilidade urbana durante a COP30, que será realizada em novembro de 2025 na capital paraense.

A iniciativa oferece dados em tempo real sobre acidentes, obras, bloqueios de vias e condições do trânsito, permitindo à cidade adotar medidas para reduzir congestionamentos, otimizar rotas e aumentar a segurança viária.

Segundo Maia Maua, diretora de marketing do Google, a parceria é gratuita e representa um legado de inteligência urbana para Belém, tanto para a COP30 quanto para o dia a dia da população, permitindo o planejamento de infraestruturas mais sustentáveis e resilientes.

“Conta pro Waze” estreia no Brasil com comando de voz para motoristas

Outra novidade apresentada foi o “Conta pro Waze”, que já está disponível no Brasil em versão beta. A ferramenta, alimentada pelo Gemini, permite que motoristas relatem incidentes no trânsito usando apenas a voz, sem precisar tirar as mãos do volante.

Disponível para Android e iOS, a funcionalidade aumenta a segurança nas vias e deve contribuir com a melhoria da experiência dos usuários do Waze.

Inteligência Artificial prevê chuvas com mais precisão no Brasil

O Google anunciou o lançamento do Nowcasting por IA, sistema que oferece previsões de chuva hiperlocais com atualizações a cada 15 minutos. A tecnologia, desenvolvida pelo Google Research com o modelo MetNet, utiliza imagens de satélite e dados observacionais para prever chuvas com até 12 horas de antecedência, em um raio de 5 km, mesmo em regiões com pouca cobertura de radares meteorológicos.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber a funcionalidade, integrada à Busca do Google. Ao pesquisar “tempo hoje” ou “clima”, usuários que tiverem a localização ativada receberão notificações sobre possíveis chuvas iminentes. A inovação conta com a parceria do(Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), que fornece dados históricos para calibrar o sistema. A ferramenta deve ser especialmente útil para comunidades vulneráveis a desastres climáticos, como enchentes e deslizamentos.

Pix integrado ao Chrome e Lens transforma a experiência de pagamento

Em resposta ao crescimento exponencial do Pix no Brasil, o Google lançou duas novas soluções de pagamento:

Pix no Chrome : permite finalizar compras online diretamente no navegador, sem necessidade de abrir outro aplicativo. A funcionalidade está disponível para transações de até R$ 500, respeitando o limite do Banco Central. Basta conectar a conta bancária à Carteira do Google — ao copiar o código Pix na página de checkout, a experiência do Google Pay é iniciada automaticamente.

: permite finalizar compras online diretamente no navegador, sem necessidade de abrir outro aplicativo. A funcionalidade está disponível para transações de até R$ 500, respeitando o limite do Banco Central. Basta conectar a conta bancária à — ao copiar o código Pix na página de checkout, a experiência do Google Pay é iniciada automaticamente. Pix no Lens: o usuário pode escanear QR Codes com a câmera do celular e selecionar “Fazer um Pix”. Também é possível utilizar a função “Circule para Pesquisar” para escanear códigos Pix em prints de tela, com encaminhamento direto para o pagamento.

Para garantir segurança nas transações, o Google anunciou o PIN Extra de Segurança, uma camada opcional de autenticação na área Pix da Carteira.

IA amplia funcionalidades no Google Workspace com recursos em português

O Google Workspace, suíte de produtividade da empresa, passa a contar com novos recursos de IA em português brasileiro:

Tradução simultânea no Meet : possibilita comunicação em tempo real entre idiomas, preservando voz, entonação e emoção.

: possibilita comunicação em tempo real entre idiomas, preservando voz, entonação e emoção. “Anota pra Mim” : gera anotações automáticas de reuniões no Meet, com tópicos de ação e próximos passos organizados no Google Docs.

: gera anotações automáticas de reuniões no Meet, com tópicos de ação e próximos passos organizados no Google Docs. “Quero Ajuda para Criar” : permite que documentos sejam gerados com base em prompts simples, inclusive com informações extraídas do Drive.

: permite que documentos sejam gerados com base em prompts simples, inclusive com informações extraídas do Drive. “Quero Ajuda para Analisar” : em Planilhas, analisa dados automaticamente e sugere insights relevantes sem fórmulas ou códigos.

: em Planilhas, analisa dados automaticamente e sugere insights relevantes sem fórmulas ou códigos. Gemini no Google Chat: resume conversas em grupo, identifica perguntas não respondidas e destaca decisões.

Segundo o Google, o objetivo é aumentar a produtividade e democratizar o acesso à inteligência artificial no ambiente de trabalho.

Busca local e parcerias com empresas brasileiras ampliam a usabilidade

A Busca do Google também foi aprimorada com foco em informações úteis e acessíveis para o público brasileiro:

Com apoio da IA, o Google Lens agora responde perguntas sobre imagens do cotidiano em português, funcionando como um ponto de partida para pesquisas mais completas.

Em parceria com plataformas como Ingresse e Futebolcard , é possível comprar ingressos para jogos de futebol diretamente pela Busca.

e , é possível diretamente pela Busca. Em conjunto com a Distribusion Technologies , usuários podem reservar passagens de ônibus com informações sobre serviços embarcados, como Wi-Fi, ar-condicionado e assentos numerados.

, usuários podem com informações sobre serviços embarcados, como Wi-Fi, ar-condicionado e assentos numerados. A Busca também facilita pedidos de delivery em parceria com iFood, Rappi, McDonald's e empresas de benefícios corporativos como Alelo, Sodexo, Pluxee e iFood Benefícios.

Outro destaque foi o anúncio de uma parceria com o Sebrae para capacitar 10 milhões de micro e pequenos empreendedores brasileiros no uso de ferramentas digitais, como o Perfil da Empresa no Google e soluções com IA do Gemini.

Android terá bloqueio automático em caso de roubo

O Brasil será o primeiro país do mundo a ter ativadas, por padrão, as novas funcionalidades de segurança contra roubo no sistema Android:

O Bloqueio de Detecção de Roubo , alimentado por IA, identifica movimentos bruscos típicos de furtos e bloqueia automaticamente a tela.

, alimentado por IA, identifica movimentos bruscos típicos de furtos e bloqueia automaticamente a tela. O Bloqueio Remoto pode ser ativado pelo site android.com/lock, exigindo apenas o número de celular do aparelho perdido ou roubado.

Ambas as funcionalidades serão ativadas automaticamente em novos celulares Android vendidos no Brasil, ou em aparelhos restaurados de fábrica, ainda em 2025.

A Polícia Militar de São Paulo (PMESP) vai incorporar o sistema Google Localizador às suas operações, permitindo ajudar vítimas a bloquear seus aparelhos com agilidade.