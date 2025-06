Nova ferramenta do Google prevê chuvas com precisão e ajuda a prevenir enchentes no Brasil

A partir desta semana, usuários brasileiros do Google já podem acessar uma nova funcionalidade que prevê chuvas com alta precisão e promete ser uma aliada importante na prevenção de enchentes e desastres climáticos. A tecnologia foi anunciada oficialmente nesta terça-feira (10), durante o evento Google for Brasil 2025, em São Paulo, e está disponível diretamente na Busca do Google.

Desenvolvida com o uso de Inteligência Artificial (IA), a ferramenta faz parte de uma experiência chamada Nowcasting por IA, que estima precipitações com intervalos de apenas 15 minutos, dentro de um raio de 5 quilômetros e com até 12 horas de antecedência. Segundo o Google, o recurso oferece previsões em tempo real mesmo em regiões com baixa cobertura de radares meteorológicos, uma realidade comum em várias partes do Brasil.

Como funciona o Nowcasting por IA na Busca do Google

A previsão é feita com base em avanços do modelo MetNet, desenvolvido pelo Google Research, que utiliza imagens de satélite e observações terrestres para gerar previsões detalhadas sobre a ocorrência de chuva. O sistema aprende com os dados e aprimora constantemente sua precisão, especialmente com o apoio de instituições brasileiras como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), que fornece históricos de precipitação no país.

Com essa tecnologia, usuários que buscarem por termos como "tempo hoje", "clima agora" ou "vai chover?" e que tenham o compartilhamento de localização ativado, poderão visualizar alertas precisos sobre a possibilidade de chuva nas próximas horas na sua região.

“O Nowcasting na Busca do Google é um bom exemplo de como estamos usando IA para fornecer acesso a informações climáticas de maior qualidade. Com isso, queremos ajudar pessoas, comunidades e autoridades a tomar as melhores decisões diante de eventos climáticos extremos e cada vez mais desafiadores”, afirma Newton Neto, diretor de Parcerias do Google para a América Latina.

Tecnologia pode ajudar a reduzir impactos de enchentes

A novidade chega em um momento em que o Brasil enfrenta com frequência eventos climáticos extremos, como temporais, enxurradas e inundações repentinas em áreas urbanas e rurais. Com a nova funcionalidade, a expectativa é que populações vulneráveis tenham acesso a alertas mais eficientes, permitindo que tomem precauções antecipadas.

O Google reforça que o Nowcasting por IA foi pensado também como uma ferramenta de apoio à defesa civil e às autoridades locais, que podem usar as informações para planejar ações emergenciais, evacuações e alertas à população.

Expansão para outros países da América Latina

O Brasil foi escolhido como país-piloto para receber a experiência, que em breve será lançada em outras nações da América Latina. O recurso representa um passo importante do Google na democratização do acesso a dados climáticos com o apoio da inteligência artificial, especialmente em contextos onde a infraestrutura meteorológica ainda é limitada.

A funcionalidade está sendo implementada de forma progressiva e será ampliada nas próximas semanas.