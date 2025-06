Mulher se joga de carro em movimento para não pagar corrida de aplicativo; veja

Uma cena inesperada ocorreu quando uma passageira resolveu se jogar de um carro em movimento para não pagar o valor da corrida de aplicativo. Nas imagens da câmera de segurança que foram divulgadas no último sábado (7), é possível ver o momento em que a mulher abre a porta do veículo e sai rolando pela rua com ele ainda em movimento.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela própria motorista do app, a viagem havia sido destina ao Centro da cidade do município de Itapetininga, que fica localizado no interior de São Paulo, totalizando um trajeto de 3,8 km. E foi durante o percurso que a passageira informou a ela que não teria condições de pagar pela corrida. Então, a mulher abriu a porta do automóvel e se jogou.

Após a ação realizada pela passageira, um homem de moto parou para prestar auxílio. A motorista também parou o carro, desceu do veículo e foi até a mulher para saber como ela iria realizar o pagamento. Com isso, a passageira alegou que pagaria por meio de uma transferência via pix quando chegasse em casa.

Mesmo com a queda, a passageira conseguiu se levantar sozinha e continuou caminhando pela calçada e, até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde. Além disso, a identidade da mulher ainda não foi revelada e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Itapetininga, em São Paulo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)