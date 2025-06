Adolescente é sequestrado e torturado após escrever siglas de facções em caderno

Um adolescente foi sequestrado, espancado e teve o cabelo cortado por integrantes de uma facção criminosa, nesta quarta-feira (11), em Fortaleza, no Ceará. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado (PCCE).

Segundo informações repassadas por testemunhas, o jovem foi abordado por criminosos ao sair da escola, após escrever no caderno escolar siglas que fazem referência a facções rivais.

De acordo com a apuração, o caderno do estudante continha as inscrições "BDM", em alusão ao grupo Bonde do Maluco, e "TCP", sigla do Terceiro Comando Puro, facção de origem carioca. Ambas são rivais do Comando Vermelho (CV), que atua fortemente na região.

A vítima foi levada pelos criminosos, que a torturaram fisicamente, cortaram seu cabelo à força e o agrediram com socos e chutes. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar e resgatar o adolescente.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o jovem foi levado ao hospital por uma equipe da Polícia Civil e, após atendimento médico, prestou depoimento no 10º Distrito Policial, que está à frente da investigação.

A Secretaria de Educação do Ceará esclareceu que o fato ocorreu fora do ambiente escolar e que os pais do estudante, além dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, já estão acompanhando o caso.