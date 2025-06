Dia de Santo Antônio: veja onde a data 13 de junho é considerada feriado no Brasil

Popularmente conhecido como o santo casamenteiro, Santo Antônio é celebrado anualmente no dia 13 de junho pelos fiéis católicos que são devotos do frade português. Por este motivo, a data é sempre marcada por orações, súplicas, festividades e homenagens ao santo em diversas regiões do país. Mas afinal de contas, o Dia de Santo Antônio é considerado feriado nacional no Brasil?

A resposta é: não! Mas apesar de não ser feriado no país, alguns municípios já decretaram feriado municipal pelo santo ser padroeiro da cidade, como, por exemplo: as cidades paulistas Piracicaba e Osasco; as cidades mineiras Juiz de Fora e Diamantina; e a cidade gaúcha Frederico Westphalen. Além delas, é feriado também nas cidades: Três Lagoas (MS), Diamantina (MG), Olinda (PE), Uberaba (MG), Governador Valadares (MG), Patos de Minas (MG) e Chapecó (SC). Belém não é uma das cidades onde a data é feriado.

No Rio de Janeiro, Santo Antônio também é considerado padroeiro de algumas cidades, como Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; Teresópolis, na Região Serrana; e Volta Redonda, no Sul Fluminense. Porém, apesar de serem escolhidas como uma forma de homenagem ao santo, a data não chega a ser considerada um feriado municipal nessas cidades.

Por que o Dia de Santo Antônio é celebrado em 13 de junho?

O Dia de Santo Antônio é comemorado nesta data porque corresponde ao dia de sua morte, ocorrida em 13 de junho de 1231. O frade português morreu jovem aos 36 anos, na cidade de Pádua, na Itália e, por isso, alguns títulos o nomeiam “Santo Antônio de Pádua” ou mesmo “Santo Antônio de Lisboa”, referente à capital de Portugal, onde ele nasceu.

Além de suas origens, o santo também começou a ser associado no Brasil a outra razão, ao Dia dos Namorados, comemorado um dia antes de sua celebração, em 12 de junho. Essa estratégia iniciou quando João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Jr., queria melhorar as vendas da loja no mês de junho e optou por fazer isto em um período de desaquecimento no comércio.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)