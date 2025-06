Festividade de Santo Antônio de Pádua: veja a programação da Trezena em Ananindeua

Santo Antônio de Pádua é amplamente conhecido como "Santo Casamenteiro", dos pobres e das coisas perdidas. Em Ananindeua, a programação da tradicional Trezena de Santo Antônio, para alcançar graças pela intercessão do Santo, iniciou no último domingo (1º) e segue até 13 de junho. Missas, arraial com comidas típicas, apresentações culturais e momentos de confraternização, além de uma procissão em honra ao padroeiro, fazem parte da festa da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Este ano, o tema da festividade é “Santo Antônio de Pádua, mensageiro da esperança”, cuja inspiração se dá no ano jubilar vivido pela Igreja Católica em 2025, que se volta para a esperança cristã. A procissão em honra a Santo Antônio será realizada no dia 8 de junho, com saída às 17h, da Praça do Conjunto Valparaíso, rumo à Igreja Matriz, com missa na chegada da procissão.

O encerramento solene será no dia 13 de junho (sexta-feira), com missa às 18h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém.

O padre Fabrício Albuquerque. (Foto: Divulgação | Paróquia Santo Antônio de Pádua)

Confira a programação completa

Programação litúrgica

01/06 – 18h – Pe. Fabricio Albuquerque (Missa de abertura)

02/06 – 19h – Pe. Carlos José

03/06 – 19h – Pe. Luan Tavares

04/06 – 19h – Pe. Humberto Brito

05/06 – 19h – Pe. Pe. Adrik

06/06 – 19h – Pe. Everson Viana

07/06 – 8h – Pe. Fabricio Albuquerque

07/06 – 18h – Pe. Marcílio Almeida

08/06 – 7h – Cônego Nildo Dias

08/06 – 9h – Pe. Fabricio Albuquerque

08/06 – 18h – Pe. Danilo Brandão

09/06 – 19h – Pe. Lucivaldo

10/06 – 19h – Pe. Richardson

11/06 – 19h – Pe. Moises

12/06 – 19h – Pe. André Telles

13/06 – 6h30 – Pe. Fabricio Albuquerque

13/06 – 11h30 – Adoração com devocional em honra à Santo Antônio de Pádua

13/06 – 18h – Dom Alberto Taveira Corrêa (Missa de encerramento)

Programação cultural

05/06 – Trilha Colateral

06/06 – Mayara Viana

07/06 – FB Mania

08/06 – D’Baile

11/06 – Diana Lima

12/06 – Pedrinho Cavallero

13/06 - WallAmazon

A programação cultural inicia após as missas.

Serviço

Festividade “Santo Antônio de Pádua, mensageiro da esperança”.

Data: 1 a 13 de junho

Local: Paróquia Santo Antônio de Pádua. Rodovia Mário Covas, Rua Santo Antônio, Nº 2212. Coqueiro, Ananindeua, Pará.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade.