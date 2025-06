Pará segue fora do ranking das cidades mais violentas do mundo 

Todos os 144 municípios do Pará ficaram de fora do levantamento que apresenta as 50 cidades mais violentas do mundo. O estudo foi divulgado pela Organização Internacional “Segurança, Justiça e Paz”, instituição mexicana que faz a pesquisa todos os anos, com base na taxa de homicídios das cidades com mais de 300 mil habitantes. Os dados correspondem ao ano de 2024, e foram apresentados neste ano.

Em 2016, Belém figurou no ranking como a 10ª cidade mais violenta do mundo. E, em 2018, a capital paraense permanecia ainda nessa lista na 12ª posição. Os números do ranking tomam base estatísticas gerais de violência, como por exemplo, número de homicídios. Os dados são obtidos junto a fontes oficiais, a exemplo dos informados por órgãos públicos ao Ministério da Justiça.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, destaca o ótimo resultado, como mais um exemplo do avanço positivo das estratégias de combate à criminalidade e da promoção da segurança para a população paraense.

“Com alguns anos nessa nova gestão, nós conseguimos tirar Belém e todas as outras cidades do Pará dessa lista. Acaba de ser divulgado mais um estudo de uma entidade mexicana que faz um estudo mundial sobre as 50 cidades mais violentas do mundo. Desse total, 8 cidades são do Brasil e nenhuma delas é do Pará. Mais uma vez, a ratificação da redução da criminalidade no nosso estado, o que atribuímos à integração das forças de segurança, ao forte investimento em equipamentos, em inteligência artificial, em inteligência humana, e também ao aumento do efetivo das nossas corporações”.

A Segup também enfatiza que a melhoria nos indicadores da segurança pública no Pará envolve o trabalho coletivo com a implementação de programas sociais voltados para jovens, mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade. Um exemplo é o programa dos Territórios pela Paz (TerPaz) com as Usinas da Paz, iniciativa que tem grande adesão das comunidades em todos os territórios onde está inserida.

Além disso, o governo paraense segue com investimentos de recursos. Somente em 2024, mais de R$ 90 milhões foram direcionados pelo Governo do Pará para aquisições de equipamentos, construções de unidades e aparelhamento das forças de segurança.

Em 2024, de janeiro a dezembro, o Pará registrou 1.890 crimes violentos letais intencionais (CVLI), que englobam homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, segundo a análise da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup. Esse resultado é tido como o melhor ano da segurança pública no Estado desde 2010, com registros abaixo de 2 mil casos de CVLI.

Em comparação com o 2018, que computou 4.051 CVLI’S, 2024 atingiu uma redução de 53,34%, representando 2.161 vidas preservadas. No comparativo com 2023, que registrou 2.140 crimes violentos, a redução é de 11,68%.

Até maio de 2025, houve queda de aproximadamente 60% em relação a 2018 nos índices de CVLI. De acordo com o levantamento, no acumulado de 2025, de 1º de janeiro a 31 de maio, foram computados 726 casos de CVLI no Pará, contra 1.803 em 2018 – mais de 1000 casos a menos entre os períodos. Em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 817 registros, a redução é de 11,14% e chega a ampliar para 18,4% quando comparado com os cinco primeiros meses de 2023.