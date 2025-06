Ufopa anuncia 11 novos cursos de graduação e concurso docente para 2026

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) anunciou a abertura de 11 novos cursos de graduação e um novo concurso público para docentes a partir de 2026. O ingresso aos novos cursos se dará por meio do Processo Seletivo Regular (PSR), que utiliza como critério avaliativo a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A proposta foi discutida e alinhada com os diretores das unidades acadêmicas em reunião realizada na última quarta-feira (28/5), na qual também foram definidos prazos para a tramitação de projetos pedagógicos de curso (PPCs), aproveitamento de concursos vigentes e organização dos planos de concurso.

“Esses cursos integram o projeto de expansão multicampi da Ufopa e buscam atender às demandas regionais por formação superior qualificada em áreas estratégicas para o desenvolvimento social, ambiental, jurídico e tecnológico da região amazônica”, afirma a reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier.

Confira os novos cursos previstos para 2026 são:

Direito – Campus Óbidos

Contabilidade – Campus Alenquer

Licenciatura em Matemática – Campus Itaituba

Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Monte Alegre

Ciência de Dados e Inteligência Artificial – Campus Oriximiná

Ciência de Dados e Inteligência Artificial – Campus Santarém

Engenharia Florestal – Campus Juruti

Libras – Campus Santarém

Licenciatura em Inglês – Campus Santarém

Turismo – Campus Santarém

Comunicação Social (Jornalismo) – Campus Santarém

Prazos e consolidação institucional

Para viabilizar o concurso docente e a implantação dos novos cursos, a Ufopa estabeleceu um cronograma institucional que prevê:

Até 05/06/2025: envio de solicitações de aproveitamento de concursos vigentes

envio de solicitações de aproveitamento de concursos vigentes Até 15/06/2025: envio dos PPCs à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen)

envio dos PPCs à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) 16/09/2025: data da reunião do Consepe para aprovação dos cursos

data da reunião do Consepe para aprovação dos cursos A partir de 2026: realização do concurso público para provimento docente

Segundo a reitora da Ufopa, essa expansão é resultado de um planejamento responsável, feito em diálogo com as unidades e com base em estudos de viabilidade: “Estamos garantindo não apenas novos cursos, mas as condições institucionais para que eles nasçam com qualidade e compromisso social”.

Com essa iniciativa, a Ufopa reafirma seu papel como universidade pública de excelência, comprometida com a democratização do ensino superior e com o fortalecimento de políticas de desenvolvimento regional na Amazônia.