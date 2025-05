COP 30 em Belém abre 4 mil vagas para voluntários; veja como se inscrever

Belém sedia neste ano a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), e quem deseja participar como voluntário do evento global já pode se inscrever no curso de formação. São quatro mil vagas exclusivas para moradores da capital paraense com mais de 18 anos. As​ inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente online, pelo site oficial, até 5 de junho.

Requisitos para ser voluntário na COP 30

Entre os requisitos, está o domínio da língua inglesa nos níveis intermediário, avançado e domínio pleno. Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 20% a povos indígenas e quilombolas. Há oportunidades para pessoas com nível de ensino médio, superior e graduandos universitários. Os voluntários também devem ser residentes de Belém.

Como é a capacitação para os voluntários na COP 30?

Os inscritos deverão participar dos cursos de capacitação para obter a certificação necessária para ser voluntário. A formação inclui temas-chave como mudança do clima, turismo e comunicação intercultural, com 120 horas de aula em seis módulos.

Quais são os benefícios para os voluntários na COP 30?

Os voluntários contarão com uma série de benefícios que visam garantir bem-estar, segurança e valorização de sua participação. Durante o evento, terão direito a alimentação, transporte e uniforme completo.

Importância para o evento global

Para a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, o voluntariado é uma força de apoio essencial para o funcionamento da COP 30 e um legado vivo para Belém. "Estamos investindo em formação, acolhimento e experiências transformadoras que vão muito além dos dias de evento. Cada pessoa inscrita no programa sairá com novas habilidades, conexões e um olhar ampliado sobre o seu papel na construção de um mundo mais sustentável. É essa mobilização cidadã que tornará a COP verdadeiramente amazônica, com raízes firmes na realidade e no protagonismo do nosso povo", destaca.

A diretora de Projeto da Secop Casa Civil da Presidência da República, Flávia Castelhano, ressalta que o Programa de Voluntariado vai estimular a formação de jovens líderes comunitários, além de ajudar no desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais dos participantes. "Em termos sociais, o programa poderá ser um meio para fortalecer o engajamento da comunidade, especialmente dos jovens, criando uma sociedade mais participativa, consciente e resiliente", disse.

A iniciativa é coordenada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), e pelo governo federal, por meio da Secretaria Extraordinária para a COP 30, da Casa Civil da Presidência da República (Secop).

Veja como se inscrever

Inscrições para a formação de voluntários COP 30

Quando: até 5 de junho de 2025

Onde: https://voluntarioscop30.pa.gov.br

Pré-requisitos: ser maior de 18 anos, morar em Belém e ter domínio em inglês

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade