No Pará, 36,5% dos alunos do 2º ano já sabem ler nos primeiros meses de 2025, aponta Seduc

Somente nos primeiros meses de 2025, no Pará, 36,5% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental (anos iniciais) da rede estadual de ensino já sabem ler, enquanto 40% estão no nível 4 de pré-leitura. Os dados, referentes ao período de janeiro a abril deste ano, são da Avaliação Diagnóstica de Fluência Leitora — Edição de Entrada 2025 —, que mede o processo de alfabetização dos estudantes, e foram divulgados na sexta-feira (23) pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Ainda de acordo com os dados da avaliação, em comparação com o mesmo período de 2024, o percentual de crianças leitoras aumentou de 34,8% para 36,5%, e o número de crianças pré-leitoras no nível 4 subiu de 25% para 40%. Na rede pública como um todo, também segundo o balanço da Seduc, o número de crianças classificadas como pré-leitoras nível 4, também aumentou: de 26% para 47%.

A coordenadora do Programa Alfabetiza Pará, Gabriela Bonfim, explica que a avaliação é realizada no início do ano e no final do ano e é voltada aos estudantes do segundo ano do ensino fundamental. E que os resultados são parâmetros para um planejamento de estratégias ao longo do ano para a alfabetização. “Essa avaliação aplicada no começo do ano tem o objetivo principal de diagnosticar [os estudantes da rede]. Todas as redes de ensino que aplicaram a avaliação, que aderiram ao programa Alfabetiza Pará, têm acesso a um painel de dados, onde conseguem ter a informação a nível por aluno”, explica.

Adesão da avaliação

Com 94,9%, a rede pública de ensino teve a maior taxa de participação já registrada na avaliação, superando todas as edições anteriores. Um dos destaques desta edição foi a implementação de correção 100% automatizada por Inteligência Artificial (IA). “Nós tivemos uma participação incrível, uma mobilização muito bonita feita pelos municípios, por todas as nossas escolas estaduais, pelas equipes do Alfabetiza Pará, das Secretarias Municipais, parabenizo por esse processo e obviamente a gente está falando de um avanço muito significativo”, ressalta o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Agora, com esses resultados, os 143 municípios paraenses que aderiram ao programa Alfabetiza Pará devem se mobilizar para enfrentar os desafios de alfabetização durante o ano. “Os dados já estão disponíveis e cada um tem que acessar o resultado da sua rede, estudar os números, analisar os indicadores e, com base nisso, fazer um plano de intervenção para promover a alfabetização das crianças, porque o nosso grande objetivo é que o aluno termine o segundo aninho do ensino fundamental alfabetizado; ele não precisa começar o ano alfabetizado, ele precisa concluir o ano alfabetizado”, frisa Gabriela Bonfim.

“Quero destacar que demonstrar os dados com clareza é um passo, não é a avaliação somativa porque ela vai olhar outras competências, outros indicadores também importantes ao final do ano. A gente sempre precisa olhar como um degrau, e o que a gente está apresentando hoje, cada município já deve estar na plataforma hoje para verificar individualmente como está a situação de cada crianças, para que cada escola, cada professor possa ver como foi esse resultado”, acrescenta o titular da Seduc.

Alfabetizar na idade certa

Para promover a alfabetização na idade certa, o programa “Alfabetiza Pará”, em regime de colaboração, auxilia os municípios paraenses no desenvolvimento dos estudantes dos anos iniciais. A iniciativa foi lançada em janeiro de 2023 e, como parte das ações, o programa realiza avaliação de fluência leitora e escrita nos municípios que aderiram à iniciativa e distribui continuamente material didático para as redes municipais que fazem parte da iniciativa, além de oferecer formação contínua e realizar avaliações periódicas.