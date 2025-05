Pará receberá mais de R$ 400 milhões em investimentos para melhorias na educação

O Pará deve receber um total de R$ 413 milhões em investimentos na área da educação — destinado à bonificação de servidores da educação e melhorias nas escolas da rede estadual. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) pelo governador do Estado, Helder Barbalho, durante o evento “Para a educação do Pará seguir crescendo”, realizado no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia. O evento também contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Do montante total, R$ 313 milhões serão destinados ao programa Escola que Transforma, que garante o pagamento de bonificação aos servidores da educação que atingirem as metas estabelecidas pela Seduc por conta dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para este ano de 2025 e as metas para alfabetização. Os servidores receberão 13º, 14º, 15º e 16º salário — de acordo com alguns critérios. O início dos pagamentos está previsto para outubro de 2026 — após a divulgação do resuotado do Ideb pelo Governo Federal.

Além disso, R$ 100 milhões serão aplicados no Programa Dinheiro na Escola Paraense, iniciativa que busca fortalecer a infraestrutura das unidades escolares e melhorar as condições de ensino em todo o estado. Com o programa, cada escola da rede estadual tem autonomia para realizar investimentos conforme as necessidades específicas de cada unidade.