VÍDEO: Influencer ribeirinho mostra como se faz azeite de andiroba

Queridinha e conhecida na região Norte do país, a andiroba possui propriedades medicinais e cosméticas, principalmente, através do óleo ou azeite que é extraído através de suas sementes e comercializado em feiras e lojas de produção artesanal. O óleo de andiroba pode ser hidratante, pois é rico em ácidos linoleico, oleico, palmítico e esteárico, com propriedades emolientes que amaciam e hidratam a pele, além de estimular a regeneração.

Mas você sabe como é feita a extração e produção desse produto tão importante para a cultura amazônida? Saiba mais a seguir.

O influencer ribeirinho Mady Guerreiro, conhecido nas redes sociais por compartilhar o seu dia a dia no interior e os costumes da região em que mora, compartilhou um vídeo em que mostra o passo a passo de todo o processo de colheita até a extração do azeite e surpreendeu pelo "trabalho" envolvido.

O que é o azeite de andiroba?

O azeite (ou óleo) de andiroba é um produto natural extraído das sementes da árvore andiroba (Carapa guianensis), comum na região amazônica e em outras áreas tropicais da América do Sul. Ele é amplamente utilizado na medicina tradicional, cosmética e como repelente natural de insetos.

Etapas da produção do azeite de andiroba:

1. Coleta dos frutos

Os frutos caem naturalmente da árvore quando amadurecem e são coletados manualmente do chão.

2. Extração das sementes

Os frutos são quebrados para retirar as sementes. As sementes são lavadas e deixadas para fermentar por alguns dias (em alguns métodos tradicionais). No método menos tradicional, ela é cozida por aproximadamente 3 horas. Após isso, a andiroba cozida precisa de 25 dias de repouso em um paneiro, posicionado em local arejado e com sombra.

3. Cozimento ou fermentação

Método tradicional (fermentação e prensagem manual): as sementes fermentadas são colocadas em paneiros (cestos de palha) ou prensas artesanais. O óleo escorre lentamente por gravidade, um processo que pode levar dias. Há a supestição de que ninguém pode ver esse processo para o óleo não correr o risco de secar.

4. Decantação e filtração

O óleo extraído é deixado em repouso por vários dias para que as impurezas se depositem no fundo. Depois, é filtrado para purificação.

5. Armazenamento

O azeite de andiroba puro é armazenado em garrafas para manter suas propriedades e fica pronto para o uso.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.