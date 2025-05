Polícia Civil da Paraíba prende foragido suspeito de estuprar bebê de menos de 1 ano no Pará

Um foragido da Justiça do Pará, de nome não revelado, suspeito de estuprar um bebê de menos de um ano de idade foi preso pela Polícia Civil da Paraíba (PCPB) na última terça-feira (27/5), na comunidade Saturnino de Brito, em João Pessoa. De acordo com a PCPB, o suspeito, que é natural da Venezuela, tinha um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável que havia sido expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com o mandado judicial, havia indícios dele ter cometido mais abusos sexuais contra outras crianças. As diligências começaram na sexta-feira (24/5), após a Central de Flagrantes informar à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM Norte) sobre a possível presença do foragido em comunidades indígenas localizadas em João Pessoa. A partir daí, foi iniciada uma investigação sigilosa para apurar a veracidade das informações e localizar o suspeito.

Segundo a PCPB, a prisão foi realizada na tarde de terça (27/5), com o acompanhamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e de um intérprete do Centro Estadual de Referência de Migrantes e Refugiados (CERMIR), já que o homem preso se comunica exclusivamente em língua nativa. O trabalho do intérprete foi essencial para garantir que o investigado compreendesse os motivos da prisão e seus direitos legais.

O preso foi encaminhado à autoridade policial competente e permanece à disposição da Justiça. A atuação integrada das DEAMs do Arco Metropolitano reafirma o compromisso da Polícia Civil com a proteção das vítimas e enfrentamento aos crimes de violência.