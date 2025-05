Foragido por estupros de vulneráveis no Marajó é preso em Santa Catarina

Um foragido do Pará acusado de diversos estupros de vulnerável cometidos contra crianças no Arquipélago do Marajó foi preso na tarde de quinta-feira (29/5), pela Polícia Civil, no município de Braço do Norte, em Santa Catarina.

Conforme o portal Notícia Marajó, a prisão ocorreu após a equipe policial receber uma informação anônima durante atendimento de rotina. O denunciante relatou que um homem suspeito de crimes sexuais contra crianças no Marajó estaria circulando nas imediações da unidade policial, geralmente no final da tarde. Embora não soubesse o nome completo do foragido, a pessoa forneceu uma fotografia do suspeito, o que foi crucial para a identificação.

Ainda conforme o Notícia, a equipe de investigação entrou em contato com a Polícia Civil do Pará, que confirmou se tratar de um foragido da Justiça. Com a identidade confirmada, os policiais civis de Braço do Norte passaram a monitorar o homem.

A captura foi realizada no bairro Pinheiral, no local de trabalho do suspeito, uma empresa da região. Durante a abordagem, feita por policiais à paisana e sem viaturas caracterizadas, o suspeito tentou fugir, mas foi cercado no pavilhão da empresa e preso. Ele permanece à disposição da Justiça.