Suspeito de estupro tem casa invadida e é morto a tiros em São Miguel do Guamá

Michel Lopes de Azevedo, de 21 anos, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (20/5), na comunidade Santa Terezinha, zona rural de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. A mãe dele relatou à Polícia Militar que um homem armado, ainda não identificado, invadiu a casa onde ela estava, se aproximou do filho que estava sentado na cama, e atirou contra o rapaz. De acordo com a PM, Michel estava sendo acusado de cometer um estupro na região.

Os militares foram acionados ao caso por volta das 21h40. Uma guarnição se deslocou até o local e confirmou o homicídio. A genitora da vítima também informou que Michel tentou fugir do atirador para os fundos do imóvel, mas dois homens já o aguardavam lá para matá-lo. Ainda conforme a PM, moradores disseram que ouviram cerca de sete a dez disparos de arma de fogo.

VEJA MAIS

Michel morreu ainda no local, sem chance de ser socorrido. A própria família retirou o corpo dele da residência com o auxílio de um carro e o levou para outra casa de familiares. A PM permaneceu no imóvel até a Polícia Científica remover o cadáver do rapaz.

Até agora, as autoridades não confirmaram se o suposto estupro o qual Michel era acusado pode ter relação com o assassinato dele. Em nota, a Polícia Civil informa que a delegacia de São Miguel do Guamá apura as circunstâncias do homicídio de Michel. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime”, comunicou a instituição.