Corpos de personal trainer e policial militar mortos na Sacramenta são enterrados nesta quarta (21)

Os corpos do personal trainer Alberto​ Wilson dos Santos Quintela, conhecido como “Beto”, e do policial militar Rodrigo Alves Ferreira foram enterrados nesta quarta-feira (21). O corpo de Alberto foi sepultado no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém. Já Rodrigo foi enterrado em um cemitério no município de Ananindeua.

Os dois foram mortos na noite da última segunda-feira (19), em frente a uma academia localizada no cruzamento da avenida Senador Lemos com a passagem Vila Nova, no bairro da Sacramenta. Câmeras de segurança registraram o crime, que ainda está sendo investigado pela Polícia Civil.

VEJA MAIS

As imagens mostram o momento em que o personal, já dentro de seu carro, é abordado por Rodrigo, que chega ao local pilotando uma motocicleta vermelha. O policial se aproxima, abre a porta do veículo e inicia uma discussão. Um terceiro homem, que também seria policial, aparece nas imagens e efetua disparos.

Rodrigo cai ao lado do veículo. Inicialmente, relatos indicavam que ele teria atirado contra Alberto. O terceiro homem, ao presenciar a cena, teria acreditado se tratar de uma tentativa de assalto. Contudo, as imagens sugerem que os disparos partiram apenas da arma do suposto policial, que fugiu do local.

A principal linha de investigação aponta para uma possível motivação passional, uma vez que o personal trainer supostamente estaria se relacionando com a companheira do policial que foi morto. Em nota enviada nesta quarta-feira à reportagem, a Polícia Civil informou que o caso está sob sigilo.