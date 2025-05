Suspeito de tentativa de homicídio é preso durante operação contra o tráfico de drogas no Pará

A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), a Operação Muralha Estadual, com foco no combate ao tráfico de drogas e crimes relacionados no interior do estado. A ação ocorreu em municípios da 6ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), com sede em Capanema, abrangendo Quatipuru e Boa Vista do Gurupi.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em residências de investigados ligados a facções criminosas. Nas diligências, os policiais apreenderam dezenas de aparelhos celulares e reuniram novos elementos para as investigações.

Um dos principais alvos da operação foi José Ribamar Carneiro, preso preventivamente por tentativa de homicídio. O cumprimento do mandado contra ele foi realizado pela equipe do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema, com apoio da Superintendência e do NAI de Tucuruí, a partir do compartilhamento de informações entre as unidades.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Muralha Estadual integra um conjunto de ações permanentes voltadas ao enfrentamento do tráfico de entorpecentes e da criminalidade organizada nas regiões do interior paraense.